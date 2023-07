Heeft Richard Groenendijks laatste uur geslagen en met welke man volgt Bridget een retraite?

Recensie | Dramaserie Dertigers is in seizoen 4 op z'n best: waarom stoppen op het hoogtepunt?

Vrienden maken na je dertigste is allesbehalve makkelijk, dus áls je op die leeftijd al een handjevol hebt, kun je ze maar beter koesteren. En dat is precies wat Elias, Alex, Saar, Pieter, Bart, Lot en Nora in Dertigers laten zien: het tonen van wat je gemist hebt als je als volwassene niet spontaan op een zonnige zondag in het park kunt neerploffen met je vertrouwde kliek.