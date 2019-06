Heel Holland Bakt-Janny aan de lijn: al elf kilo kwijt

Ze is maanden geleden haar dieet flink gaan omgooien. Op het menu staat nu heel veel groenten, magere vis, mager vlees en zo weinig mogelijk suikers. ,,Ik heb in de auto altijd zo’n emmertje met tomaatjes en bleekselderij en die eet ik onder het rijden op. Dan heb ik ook geen trek meer in tussendoortjes.” De kilo's vliegen er daarmee niet af, maar het resultaat mag er inmiddels zijn: ze is elf kilo kwijt. Van der Heijden vindt het vooral lastig om haar nieuwe gewicht te behouden. ,,Het is de balans, hè? Mijn truc is lang vóór een bourgondische dag opletten op wat je eet en de dag daarna het regime weer oppakken.”