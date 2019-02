Heel Holland Bakt nadert ontknoping

Interview Robèrt van Beckhoven: Natuurlijk mag je een joker jatten!

2 februari Met Wie is de Mol? en morgenavond de grote finale van Heel Holland Bakt, kan niemand dit weekend om Robèrt van Beckhoven (57) heen. De Meester Patissier over het niveau van zijn finalisten, de ophef rond kandidate Maroeska, het misschien wat vanzelfsprekende succes van zijn eigen bakkerij en of je wel een joker mag jatten.