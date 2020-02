Heel Holland Bakt scoort met finale, Promenade flink in de lift

Meer dan de helft (53 procent) van alle tv-kijkers zat om 20.30 uur voor de buis om docente Anouk en haar medefinalisten Jeanette en Esther een slag in de rondte te zien bakken in Heel Holland Bakt. De geëmotioneerde Anouk werd uiteindelijk uitgeroepen tot beste thuisbakker van 2019-2020. Hoewel het de best bekeken aflevering van dit seizoen was, is het net geen absoluut record. Dat blijft in handen van de finale van het zesde seizoen, toen 3.983.000 kijkers afstemden op NPO 1.

Van de mensen die niet naar de bakfinale op NPO 1 keek, zag het grootste deel (720.000 mensen) de satirische talkshow Promenade op NPO 3, die voor eventuele Heel Holland Bakt-fans eenmalig een eigen taartenbakwedstrijd in het leven had geroepen. Met succes: er keken 2,5 keer meer mensen naar het programma dan vorige week, toen er slechts 288.000 mensen op afstemden. Een flinke opsteker dus voor het programma dat onder een fanatieke groep fans wordt geroemd omdat het Hilversum een spiegel voorhoudt.

Verrassing

Afgelopen week deed presentator Diederik Ebbinge, ook bekend van de Luizenmoeder, een oproepje in De Wereld Draait Door aan mensen die een kijkcijferkastje in huis hebben. ,,We hebben echt een leuke verrassing voor mensen met een kijkcijferkastje. Er zijn 1240 kastjes in het hele land, dus als zij Heel Holland Bakt later terugkijken of even op een ander tv’tje…’’