Heerlijk leedvermaak om mislukte politicus die zonder succes zijn eigen dood in scène zette

Zo speelde Hugh Grant enkele jaren geleden in A Very British Scandal (2018) de rol van de liberale leider Jeremy Thorpe die verdacht wordt van poging tot moord op een jongeman met wie hij ooit een verhouding had en die hem jarenlang chanteert.

Het is een bizar, waargebeurd verhaal dat echter kinderspel is vergeleken met de levenswandel van John Thomson Stonehouse (1925-1988), een socialistisch parlementslid dat zelfs zijn eigen dood in scène zette. Het is schrijver John Preston die de levens van zowel Thorpe als Stonehouse naar televisiedrama vertaalde.

Over de laatste markante figuur gaat de driedelige serie Stonehouse waarin komische en tragische scènes elkaar voortdurend afwisselen. Plus het groeiende ongeloof dat dit allemaal heeft plaats kunnen vinden. Only in England dus.

Om te beginnen is Stonehouse niet het slimste jongetje van de klas. Hij is een malloot die door pure mazzel omhoog is gevallen in het Labour-kabinet van premier Harold Wilson. Hij begint als de minister van luchtvaart die op zijn eerste buitenlandse missie naar Tsjechoslowakije valt voor een oude truc. Hij wordt door de lokale geheime dienst in bed gefilmd met een spionne die hem aan zijn trekken laat komen. Hierdoor is de familieman Stonehouse een makkelijk doelwit voor chantage.

Helaas voor de Tsjechen is de politicus een hopeloze spion. Hoewel hij dik wordt betaald, levert hij geen bruikbare informatie. ,,Jij bent de slechtste spion die we ooit hebben gehad”, verzucht zijn opdrachtgever.

Met het zwarte geld investeert Stonehouse in dubieuze bedrijven die allemaal kopje onder gaan. Uit pure wanhoop zet de inmiddels in ongenade gevallen politicus zijn dood in Miami in scène, om vervolgens in Australië een nieuw leven te beginnen. Al na enkele weken wordt hij aangehouden.

Stonehouse toont de levenswandel van een stoethaspel die met zijn praatjes iedereen inpakte, inclusief zijn trouwe secretaresse met wie hij een verhouding heeft. Deze ultieme mislukking wordt grandioos vertolkt door Matthew Macfayden. Leedvermaak is gegarandeerd.

