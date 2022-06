Heet, maar vooral heel vrolijk: Pinkpop zindert meteen vanaf de start alweer

Het mag dan bloedheet zijn in Landgraaf, dat Pinkpop na twee festivalloze jaren terug is maakt alles goed. Tienduizenden fans begonnen vanmiddag geestdriftig aan de 51ste editie van het grootste populaire muziekfestival van ons land. Met Antoon en Danny Vera als eerste hoogtepunten.

De zogenoemde Tent Stage is al vroeg op de vrijdagmiddag letterlijk en figuurlijk te klein voor Antoon. De 20-jarige zanger van hits als Hallo, Vluchtstrook en Hotelschool trekt vooral het jongste deel van het publiek naar de achterkant van het terrein. Daar windt hij zijn fans in de tent om zijn vinger met een energieke show inclusief vuurwerkelementen.

Het is zó druk dat de ruimte in de tent - opvallend goed geventileerd trouwens - niet volstaat. Ook buiten proberen bezoekers nog een glimp op te vangen van de echte Antoon, in plaats van te volstaan met de videoversie die op schermen te zien is. Zodra Vluchtstrook door de tent galmt, dringt een man van rond de 50 zich even naar binnen om met zijn telefoon een video van een halve minuut te schieten. ,,Niet voor mij hoor’’, zegt hij verontschuldigend voordat hij zich uit de voeten maakt.

Volledig scherm Antoon tijdens zijn optreden op de Tentstage. © ANP

Verkeersdrukte

Aansluitend op Antoon zorgt Pinkpop-debutant Danny Vera voor het tweede hoogtepunt van de dag. Op het hoofdpodium, de plek waar eerder op de dag ook het Nederlandse trio My Baby een fijne show heeft neergezet. Vera is door verkeersdrukte maar net op tijd in Landgraaf beland, maar hij heeft er zin in. Toepasselijk gekleed in een roze pak en met een omvangrijke band inclusief blazers, strijkers en achtergrondzangeressen bespeelt hij het publiek dat voor het eerst deze editie ongeveer het hele veld bestrijkt.

Collectief kippenvel is er tijdens Rollercoaster, subtiel begeleid door een cellist en violisten en meegezongen door duizenden festivalgangers op het veld. Zij kampen met de hitte, die ze bestrijden met hoofddeksels, zonnebrandcrème, bier en water. Vooral veel water. De organisatie belooft vrijdag meer waterpunten neer te zetten, want de aanvankelijke drie punten met gratis water volstaan geenszins. De enorme lengte van de wachtrijen - tientallen meters bij elk punt - werkt ontmoedigend.

Volledig scherm Danny Vera in een toepasselijk roze pak. © ANP

Danny Vera heeft daar geen weet van en heeft intussen een heus gospelkoor het podium opgehaald. Als een eigentijdse voorganger ('wees een beetje liever voor de wereld, de dieren en elkaar’) krijgt hij het veld mee in zowel zang als gebaren. Na een uur sluit hij tevreden af, nadat hij van het publiek bijval heeft gekregen voor zijn bondige rechtdoorzee-analyse van de afgelopen twee Pinkpoploze jaren: ‘Er kon niet veel, mensen. Twee jaar Covid, twee jaar Sywert (van Lienden, red.) en al die andere idioten die ons land bestuurden. Hoe mooi is het dat we hier nu weer met z'n allen staan?’

Dat is het precies. Pinkpop zindert weer vanaf het begin en dat komt zeker niet alleen door de tropische temperatuur van boven de 30 graden.

