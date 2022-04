Helemaal zwart en niks onder haar jasje: dit is de songfestival-outfit van S10

Zangeres S10 treedt vrijwel volledig in het zwart op bij het Eurovisie Songfestival in Turijn. Ontwerpers Viktor & Rolf maakten voor haar een variatie op een klassieke pandjesjas, waar ze niets onder draagt.

Een lange zwarte broek en witte sneakers maken de outfit compleet, zo is te zien in een video die de artiest vanmiddag deelt. De jas heeft lange mouwen en is aan de voorzijde kort en open, dus S10 staat met blote buik en decolleté op het podium.

‘Heel blij en trots om mijn podiumoutfit voor het songfestival 2022 te laten zien’, schrijft ze. Onder haar video regent het emoji’s met hartjesogen van enthousiaste fans. ‘Simpel en stijlvol. Past perfect bij [het liedje]’, schrijft iemand. Voormalig winnaar Duncan Laurence noemt haar een ‘rockstar’.

‘Dit valt op tussen glitterjurken, circusoutfitjes, et cetera. Je bent heel dichtbij jezelf gebleven en dat siert je. Pak van een winnaar’, voegt een ander toe. En: ‘Het staat je zo mooi en is zo artistiek, het schreeuwt S10. Ik vind het geweldig als artiesten zo trouw aan zichzelf blijven, zelfs op zo’n groot podium. Je gaat stralen!’



Begin deze maand werd bij de uitreiking van de Edisons bekend dat Viktor & Rolf de kleding van S10 verzorgen. Naast de outfit voor op het podium hebben ze er ook een gemaakt voor de openingsceremonie.

,,Ik moest nadenken over wie ik wilde dat het ging doen”, vertelde S10 destijds. ,,En toen kwamen Viktor & Rolf in mij op. Zij zijn Nederlandse trots en ik ben fan van hun werk. We hebben een kopje thee gedronken en daarna heel veel gepast.” De zangeres wist meteen welke outfits het moesten worden. ,,Het is net als bij een trouwpak of een trouwjurk: sommige dingen weet je meteen.”

Volledig scherm De outfit voor S10 van Viktor & Rolf. © Instagram S10

S10 komt op 10 mei uit in de eerste halve finale met haar liedje De diepte. Als de zangeres genoeg punten haalt, staat ze vier dagen later in de grote finale.

