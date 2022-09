Helen Mirren: trots ‘een Elizabethaan’ te zijn

Helen Mirren wint award voor rol Queen Elisabeth II

Actrice Helen Mirren heeft gisteren de prijs voor 'Beste Actrice' in ontvangst mogen nemen op de jaarlijkse uitreiking van de 'Olivier Awards' in Londen voor haar rol als Queen Elisabeth II in 2006. Ze kreeg voor haar rol in 'The Queen' al een Oscar. De 'Olivier Awards' is een Britse theaterprijs genoemd naar de acteur Laurence Olivier.

18 februari