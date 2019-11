Helena Bonham Carter bezocht een medium voor ze haar rol accepteerde in ‘The Crown’

‘Boudewijn de Groot stopt in 2020 met optreden'

8:15 Zanger Boudewijn de Groot stopt volgend jaar met optreden. De 75-jarige artiest gaat in 2020 nog eenmaal het podium op met Henny Vrienten en George Kooymans, met wie hij de gelegenheidsformatie Vreemde Kostgangers vormt. ,,Maar dat is het laatste wat Boudewijn in het openbaar wil doen, die houdt daarna op”, laat zijn vriend Vrienten weten in de podcast Met Groenteman in de kast.