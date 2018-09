Helene Fischer maakt de schlager weer hot

Voice Senior-verliezer Bob Bullee: Marco Borsato heeft mij belazerd

8:17 De blinde Rotterdamse zanger Bob Bullee is woedend op zijn voormalige coach Marco Borsato in The Voice Senior. Gisterenavond was te zien hoe Bullee het moest afleggen tegen zijn concurrent Georges Lotzes. ,,Borsato heeft mij laten vallen omdat ik een ander lied koos.''