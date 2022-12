Hélène Hendriks en Sam Hagens gaan HLF8 presenteren

De talkshow op SBS 6 was sinds september vorig jaar het kindje van Johnny de Mol die in april van dit jaar terugtrad en eind oktober bekendmaakte niet meer terug te keren. HLF8 werd toen al gepresenteerd door Hélène Hendriks die de show afwisselde met Leonie ter Braak. Laatstgenoemde tekende een contract bij RTL waar zij in januari gaat beginnen.

Hélène Hendriks die ook regelmatig aanschuift als tafeldame bij Vandaag Inside, zou eigenlijk namens de Talpa-zenders afreizen naar Qatar om het WK te verslaan. De presentatrice was echter harder nodig bij de programma’s (HLF8, De Oranjewinter) op de zender. Daarom werd Noa Vahle, de dochter van Linda de Mol, de verslaggever ter plaatse. Van Sam Hagens, politiek verslaggever van Hart van Nederland en duider bij Vandaag Inside en HLF8, was al bekend dat hij in in gesprek was met Talpa om HLF8 te gaan presenteren. Anderhalve week geleden kwam naar buiten dat Mona Keijzer (54) ook in beeld was om presentatrice te worden van de talkshow HLF8. De voormalig staatssecretaris die regelmatig te gast is, zou, vergeefs, een screentest hebben gedaan.