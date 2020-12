Hélène Hendriks geopereerd na acute ontsteking blindedarm

Johan Derksen zei gisteravond in het programma dat zijn collega in het ziekenhuis lag, maar vertelde niet wat haar precies mankeerde. Hendriks zou eigenlijk een item bij een voetbalvereniging maken voor Veronica Inside. Het was de bedoeling dat ze bij het sportpark langs zou gaan dat een bedrag van de sponsor Toto zou krijgen.

Derksen gaf in de uitzending aan dat ze vanwege ziekte verstek had laten gaan. ,,Hélène zou daar de prijsuitreiking doen, maar ik werd gebeld dat ze in het ziekenhuis ligt”, zei hij. Tafelgast René van der Gijp informeerde wat Hendriks, die sinds afgelopen vrijdag niet meer actief is op sociale media, precies heeft, maar vanwege de privacy-wetgeving kon Derksen daar geen mededelingen over doen.



,,We wensen haar heel veel beterschap”, besloot presentator Wilfred Genee.