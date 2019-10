Hélène Hendriks ook bij VI Oranje

De kans dat Nederland aanwezig op het EK is groot. Oranje ontbrak de laatste twee keer, in 2016 en 2018. Of de EK-special ook VI Oranje gaat heten, is nog maar de vraag. De naam ligt vast bij Voetbal International. Zeker is dat het programma niet meer in het Scheveningse Kurhaus wordt opgenomen. Naar een nieuwe locatie wordt nog gezocht. Ook is nog niet duidelijk of het programma op SBS 6 komt, of op Veronica. De verwachting is wel dat de vaste analytici Hans Kraay jr., Jan Boskamp en Wim Kieft, maar ook Dick Advocaat aanschuiven bij het trio.



VI Oranje was tijdens de WK’s van 2010 en 2014 en het EK in 2012 op de buis bij RTL. In de zomer van 2018 toen de Nederlandse voetballers afwezig waren, maakte Genee, Derksen en Van der Gijp VI Oranje Blijft Thuis.