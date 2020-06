Henk Bres weer onder vuur door tweet over ‘negers’

Zijn bericht heeft tot veel reacties geleid. Sommige Twitteraars roepen op de politicus te rapporteren bij het sociale medium. Zij wijzen erop dat Bres als fractievertegenwoordiger verbonden is aan de PVV. Onder anderen regisseur Martin Koolhoven noemt Bres vanwege de tweet ‘een ongelofelijke klootzak’.



Het is niet de eerste maal dat Bres, die doorbrak bij het grote publiek als ADO-fan en volkse deelnemer van het discussieprogramma Het Lagerhuis, onder vuur ligt door een bericht op Twitter. De Hagenaar deelde vorig jaar een bericht over ‘Kut Afrikanen’ die ‘af, stiekum en altijd in een groepje’ zouden opereren. De tweet eindigde met de tekst ‘Ik zeg uitroeien met een GOEIE Hitler!’



Veel partijen in de Haagse raad reageerden hier woedend op. De PVV haastte zich toen te zeggen dat Henk Bres geen partijstandpunt vertolkte. Overigens constateerde Omroep West toen na onderzoek dat in het filmpje waar het bericht van Bres naar verwees niet Afrikanen maar Noord-Amerikanen te zien waren. Het ging om een vechtpartij in de straten van de Amerikaanse stad Boston.