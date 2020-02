Henk (Married at First Sight) is helemaal klaar met Chantal: ‘Je trekt aan een dood paard’

Tijdens een lunch in het zonnetje snijdt de Brabantse trucker Henk het precaire onderwerp als eerste aan. ,,Ik denk niet dat wij het gaan redden’’, begint hij voorzichtig. ,,Ik vind jou een ontzettend leuke vrouw. We hebben veel gelachen. Ik snap waarom wij gematcht zijn. Maar Chantal, ik ben niet de man-man die jij zoekt.’’ Chantal kan niet anders dan dat beamen. ,,Ik ben door mijn dochter de trouwzaal ingetrokken’’, blikt ze op haar trouwdag terug. ,,Ik had nee moeten zeggen. Ik wist het al. Je mag niet iemand veroordelen op lengte en dingen, maar je hebt wel een voorkeur. Ik houd gewoon van groot. Ik ben een beetje een prinsesje, ik ben zo opgevoed. Ik kan me aanpassen, maar ik houd van hoffelijkheid.’’ Zo houdt de blondine er niet van dat haar match de uitspraak ‘ik ga effe pissen’ niet schuwt. ,,Dan gaan 16 keer mijn nekharen overeind staan. Ik trek dat echt niet.’’

Kokend bloed

Henk krijgt ondertussen geen hap meer door zijn keel en meent dat Chantal het huwelijk geen echte kans moet hebben gegeven. Een opmerking die bij haar in het verkeerde keelgat schiet. Ze noemt Henk ‘onredelijk’. ,,Dit huwelijk was gedoemd te mislukken. Voordat het stond’’, vertrouwt de trucker de cameraploeg met de nodige emotie toe. ,,Had dan ‘nee’ gezegd. Ik had dat jammer gevonden, maar dan was ze wel eerlijk geweest. Wie houd je nou voor de gek?’’ Dan, met klem: ,,Als iemand er hier vol voor is gegaan, ben ik het wel. Ik kreeg geen reflex op toespelingen. Op een gegeven moment trek je aan een dood paard. Dan houdt het gewoon op. Klaar is klaar!’’