Henk Poort en Tim Akkerman in nieuwe seizoen Beste Zangers

Beau wil zijn nieuwe talkshow echt alleen doen

11 april Beau van Erven Dorens (48) wil de talkshow dit najaar bij RTL 4 in z’n eentje doen. Een duopresentatie, zoals in het verleden Pauw & Witteman bij de publieken, ziet hij niet zitten. ,,Ik wil er wel eventueel iemand erbij voor een rubriekje, maar dat is het mooie: we staan aan het begin van het ontwikkelen ervan. We kunnen nog alle kanten op’’, stelt de presentator.