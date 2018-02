Henk Westbroek en Gerda Havertong in nieuwe 'Slechtste chauffeurs'

NOS-commentator Jeroen Stomphorst per ongeluk vloekend te horen

14:34 Het verlies van de Olympische shorttracker Sjinkie Knegt op de 500 meter is niet goed gevallen bij NOS Studio Sport-commentator Jeroen Stomphorst. Na de kwalificatierace van Knegt in Pyeongchang had hij niet door dat zijn microfoon nog aan stond. ,,Iedereen door, behalve de kanshebber. Godver hey. Sjezus'', riep hij resoluut uit. Het fragment gaat rond op Twitter.