Henk Westbroek: ‘Wel geappt met Wilfred Genee, maar nog niet gevraagd’

Ed Sheeran brengt in december kerstlied met Elton John uit

6 oktober De Britse zanger Ed Sheeran heeft een kerstlied gemaakt met zijn vriend en collega Elton John. Dat vertelde Sheeran vanochtend in de ochtendshow Jan-Willem Start op! op NPO Radio 2. De plaat komt over twee maanden uit ‘and it will be fucking great’, aldus de zanger.