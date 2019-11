Henkjan Smits komt niet van Idols-imago af: ‘Dat was in 2002!’

De oud-juryvoorzitter geeft naast zijn werk voor de radio ook bedrijfstrainingen en lezingen aan bedrijven. ,,En ik hoor steeds vaker 'oh nee die Henkjan Smits...' en dat hoor je dan via via, dat de directie zo reageert. En dan vraagt iemand die mij heeft voorgesteld: 'Waar baseer je dit op? Ken je hem persoonlijk? Of is dit op basis van radio of tv? En is dat dan als presentator of jurylid?' en dan is het meestal 'oh ja nee ja, vreselijk zoals hij daar bij Idols zit.' Dat was 2002!"



Spijt van wat hij heeft gezegd in de talentenjacht heeft Henkjan niet. ,,Ik neem niks terug van wat ik daar heb gedaan, op een paar uitzonderingen die de regel bevestigen na, en ik ben heel blij dat ik het heb gedaan." Toch zit hij bij de radio meer op zijn plek dan bij televisie. ,,Ik ben een enorm gevoelsmens. Daarom vind ik radio leuker dan tv. Ik heb het idee, na 10 jaar tv te hebben gedaan, dat radio een mindere slangenkuil is. Veiliger. Slangen zijn er altijd.”