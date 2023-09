Henny Huisman, Ad Visser, Frits Barend en Edwin Rutten op roadtrip: ‘Iedereen wilde pilletje van Henny’

Documenten over prins Andrew blijven geheim tot 2065

Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft besloten dat bepaalde documenten over prins Andrew pas in 2065 openbaar mogen worden. Een biograaf had volgens de Britse krant The Independent de informatie opgevraagd omdat hij meer wilde weten over de zakenreizen van de prins en zijn banden met figuren als Jeffrey Epstein. Als Andrew in 2065 nog in leven is, zal hij 104 jaar oud zijn.