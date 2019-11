Henny Huisman heeft droom op tv-comeback opgegeven

Selena Gomez verdrietig over opmerkin­gen gewichts­toe­na­me

9:06 Het heeft Selena Gomez ontzettend geraakt dat mensen haar aanvielen op haar gewicht, toen ze een paar kilo was aangekomen door de medicijnen die ze moest nemen in verband met haar ziekte Lupus. ,,Dat hakte er wel in ja, en ik was er echt door van slag," aldus Selena in een interview met de Giving Back Generation.