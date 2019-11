Henny Huisman: Ik werd neergezet als een zure oude man die thuis zat

Eindelijk komt hij weer op de buis. Henny Huisman begreep er enkele maanden terug ‘he-le-maal niets van dat Hilversum hem niet meer wilde’. ,,Je vraagt aan een kunstschilder toch ook niet of hij op z’n 68ste zijn penseel wil neerleggen?” John de Mol biedt hem een nieuwe kans. Als de nieuwe Gert-Jan Dröge gaat hij feestjes en partijen langs in Waar is het feestje?