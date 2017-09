Henny Huisman verklaart weer de verkeerde persoon dood

Patricia Paay: Ik ben gewoon sexy, al draag ik een hoofddoek

13:08 Patricia Paay staat nog zelfverzekerd in het leven als het om haar verschijning gaat. De 68-jarige blondine vindt het belangrijk dat je als vrouw niet minderwaardig over jezelf denkt. ,,Ik ben gewoon sexy, daar kan ik niks aan doen. Al doe ik een hoofddoek om. Het is gewoon mijn uitstraling", aldus La Paay.