Henny Huisman wil zo graag en dat maakt het extra pijnlijk om naar hem te kijken

Allememag­gies! Bassie en Adriaan krijgen een eigen tentoon­stel­ling in Museum Vlaardin­gen

11:36 Bassie en Adriaan krijgen een overzichtstentoonstelling in Museum Vlaardingen. Onder de noemer Bassie & Adriaan - Een schat aan herinneringen worden de broers Bas en Aad van Toor geëerd met een overzicht van hun werk. De tentoonstelling is van 15 juli tot 25 oktober 2020 te zien in Museum Vlaardingen.