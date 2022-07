Herman Brusselmans (64) en Amsterdamse Lena (30) verwachten eerste kindje: ‘Niet gepland’

Brusselmans en zijn 34 jaar jongere vriendin Lena zijn al sinds 2016 een koppel en wonen al geruime tijd samen. Tijdens interviews kreeg het koppel regelmatig de vraag of ze een kinderwens hadden. ,,Herman zei al heel vroeg dat hij een kind van me wilde”, reageerde Lena in 2020 in het Vlaamse tijdschrift Story. ,,Hij zou een geweldige vader zijn, dat weet ik wel zeker. Één keer dachten we dat het prijs was. Achteraf was dat zo’n teleurstelling. We laten de natuur haar gang gaan. Het is nu of nooit.”



Ondertussen zijn we twee jaar verder en raakte Lena dus wél zwanger. Daarop hintte de auteur in zijn column voor Humo, waarin hij vertelde over het nieuwe boek dat hij schrijft. ‘In het tweede hoofdstuk vertel ik over het bezoek aan de dokter, die na onderzoek het goede nieuws bevestigde’, klonk het. ‘Huilend vielen we elkaar in de armen, en de arts pinkte ook een traantje weg.’