Herman den Blijker openhartig over zware tijd door ziekte van zijn Jacqueline

,,Toen we midden in die periode zaten, zat ik altijd alleen thuis met die kleine. En dan heb je het erna erover en besef je pas wat er is gebeurd. En wat er níet is gebeurd, gelukkig.”

Ook Jacqueline besefte pas achteraf hoe heftig de hele periode was, zo vertelde ze aan Peter van der Vorst. ,,In die zin: het was gewoon doorgaan. En toen was ook wel duidelijk hoe sterk we samen zijn”, aldus Jacqueline. Zo ‘arriveerde hij ‘s ochtends in Barcelona en ging hij ‘s avonds weer weg’, om zijn vrouw bij te staan.