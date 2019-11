Herman den Blijker tekent contract bij Talpa

Over de exacte invulling van de programma's is nog niets bekend.

Marco Louwerens, directeur Televisie: ,,Geweldig dat deze ruwe bolster met blanke pit bij ons aan de slag gaat. Herman is een uitgesproken, oprecht karakter dat in al die jaren zichzelf is gebleven. Zijn liefde voor lekker en goed eten spat van het scherm. Mede vanwege zijn Rotterdamse directheid is hij onweerstaanbaar voor zijn vele fans. Ik verheug me op alle mooie programma’s die we met elkaar gaan ontwikkelen en op het plezier tijdens het maken.’’