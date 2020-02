Herman Koch zegt promotietournee af ‘wegens privé-omstandigheden’

Koch (66) zou onder meer vrijdag 14 februari in Het Colofon worden geïnterviewd en op 18 februari in de bibliotheek in Oegstgeest, maar dat gaat nu niet door. Ook optredens volgende maand in Middelburg en Hoofddorp zijn al geannuleerd.



In Finse dagen vertelt Koch over zijn moeder. Hij beschrijft onder andere zijn moeders periode in Arnhem en zijn verwerking van haar dood in Finland. Vlak na de voltooiing van de roman werd in Arnhem een tekening van Kochs moeder ontdekt, die sinds de Tweede Wereldoorlog verborgen was geweest in de geheime la van een dressoir.