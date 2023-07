Herman Meijer nieuwe hoofdredacteur van Op1

Herman Meijer is geen onbekende in de wereld van talkshows. Hij werkte jarenlang voor Pauw & Witteman, Pauw en een korte periode voor Op1 en was samen met Joep School verantwoordelijk voor de redactie bij Khalid & Sophie. ,,Herman is niet zo bekend, iemand die graag achter de schermen werkt, maar hij is dé man die weet hoe je een talkshow moet maken”, stelt Slagter. ,,Een gerenommeerd hoofdredacteur. Hij wordt de schakel tussen de eindredacteuren van de omroepen, maar staat boven de partijen. Hij is van alle drie de omroepen. Jaagt aan, overlegt en draagt verantwoordelijkheid over de redactie. Eindverantwoordelijk over de avonden blijven de omroepen.”

Bij Op1 rommelde het de laatste weken sinds BNNVara uit het gezamenlijke project stapte. Als reden gaf de omroep ‘een verschil van inzicht over de invulling en aansturing van het programma’. Daar ging het vertrek aan vooraf van Rachel Franse, freelance-eindredacteur bij producent TVBV. Zij was opgestapt na een conflict met Bert Huisjes, hoofdredacteur van WNL en penvoerder namens de deelnemende omroepen. In die laatste functie voerde hij het overleg met zowel de NPO als TVBV. Huisjes treedt vanaf 2024 terug als penvoerder. Ook hij is content met het aantrekken van Meijer. ,,Na goede gesprekken in de afgelopen weken ben ik hier heel blij mee”, aldus Huisjes. Na de zomer wordt over de opvolging van Huisjes als penvoerder gesproken.

Op1 houdt momenteel zomerstop (tot 18 augustus), omdat de omroepen, in overleg met de NPO, de redactie op sterkte willen brengen en het decor aangepast gaat worden. Het ziet er naar uit dat de talkshow ook in 2024 dus doorgaat. Die ambitie benadrukten de overgebleven omroepen eigenlijk al onmiddellijk, ook na het terugtrekken van BNNVara. Slagter: ,,Het lijkt mij gek als wij al deze inspanningen, die ondersteund worden door de NPO doen en dat dan voor drie, vier maanden is. Ook de NPO is gekend in de beslissing om Herman Meijer aan te trekken en juichte dat alleen maar toe.”

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: