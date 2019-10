Herman van der Zandt oogst lof met Walk this way-rap

Van der Zandt introduceerde gisteren een vraag over de wereldwijde hit door het lied te gaan rappen, begeleid door zangeres Mylou Frencken en pianist Klaas van Dijk. ,,Run DMC was dat hè”, zei hij na afloop, een pietsje buiten adem. ,,Die nam in 1986 een nieuwe versie op van Walk this way, met zanger Steven Tyler en gitarist Joe Perry.” Hij vroeg de deelnemers, meneer Jonker en mevrouw Dane, of ze wisten van welke band die twee lid zijn. Meneer Jonker had de vraag juist: zijn antwoord was Aerosmith.



Hoewel er in de studio nauwelijks werd gereageerd op de muzikale uitspatting van de presentator, deden de kijkers dat thuis wel. Op sociale media regende het lovende woorden. ‘Televisiehoogtepunt van het jaar. Beter wordt het niet’, schreef bijvoorbeeld kijker Ruben van Doorn. Een ander vond het een mooi recept tegen alle herfstdipjes. Alexander Klöpping, oprichter van Blendle, noemde Herman van der Zandt ‘een nationale schat’.



Het fragment van het NPO 2-programma terugkijken kan hier, vanaf 19:18 minuten.