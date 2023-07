Herman van der Zandt verlaat na 23 jaar NOS: ‘Tijd voor een nieuwe uitdaging’

UpdateHerman van der Zandt (48) vertrekt bij de NOS. De presentator gaat vanaf 1 januari 2024 aan de slag bij de publieke omroep KRO-NCRV. Tot 1 oktober is hij nog in dienst bij de NOS, zo is donderdag bekend geworden. Van der Zandt stopt ook met de presentatie van het Omroep Max-programma Met het het mes op tafel , laat Jan Slagter aan deze site weten.

Van der Zandt is meer dan twintig jaar werkzaam geweest voor de NOS. Hij begon in 2001 als nieuwslezer bij het NOS Radionieuws en was vanaf 2006 ook een van de presentatoren van het NOS Journaal. Daarnaast was hij vaste presentator van het radioprogramma NOS Met het oog op morgen en medepresentator van de verkiezingsuitzendingen van de NOS. Bij die laatste klus kreeg hij, door het duiden van de uitslagen, de bijnaam Herman de Schermman.

De presentator stapte in 2015 over naar NOS Sport, waar hij onder meer De Avondetappe ging maken. Ook was hij ruim tien jaar het vaste gezicht bij het eindejaarsprogramma NOS Uit het leven en het programma rondom de Paralympische Spelen.

Volgens Van der Zandt was de keuze om de overstap naar KRO-NCRV te maken ‘niet eenvoudig’. ,,Het is tijd voor een nieuwe uitdaging en ik kijk ernaar uit om andere programma’s te maken. Met een ander werkritme, dat momenteel beter bij mij past. Ik heb gelukkig nog even tijd om bij de NOS op een goede manier af te sluiten.”

Algemeen directeur Gerard Timmer van de NOS noemt het vertrek van Van der Zandt ‘buitengewoon jammer’. ,,Herman is een van onze meest veelzijdige, gezichtsbepalende presentatoren. Daarnaast, en minimaal net zo belangrijk, zien we met zijn vertrek een buitengewoon prettig mens en collega gaan. Het is voor ons erg jammer, maar we begrijpen zijn overwegingen en gunnen Herman vanzelfsprekend het allerbeste.”

Van der Zandt stopt na het komende seizoen noodgedwongen ook met de presentatie van het Omroep MAX-programma Met het mes op tafel, laat Jan Slagter aan deze site weten. Waar de NOS het uitstapje toestond, doet KRO-NCRV dat niet. ,,Wij hadden graag gehad dat hij Met het mes op tafel had kunnen blijven presenteren. Helaas kan dit niet. Wij zullen op zoek gaan naar een nieuwe opvolger. Wij wensen Herman veel succes bij zijn nieuwe werkgever en danken hem voor het presenteren van Het mes op tafel, wat hij geweldig deed.”

Herman van der Zandt als Herman de Schermman

Van der Zandt zal bij KRO-NCRV 'verschillende programma’s’ gaan presenteren. Later dit jaar wordt duidelijk om welke programma’s het gaat.

Mediadirecteur Sandra Hilster is blij met de komst van Van der Zandt en zegt ‘een groot talent en een vakman in huis te hebben gehaald’. ,,Hij is inhoudelijk, betrokken, scherp en heeft humor. Bij KRO-NCRV werken we als maatschappelijk mediabedrijf graag samen met mensen die zich willen inzetten voor de wereld van morgen. Herman past daar uitstekend bij.”

Het is spannend natuurlijk, maar voelt ook al meteen heel goed Herman van der Zandt

Van der Zandt kijkt met veel enthousiasme uit naar zijn ‘nieuwe avontuur’. ,,Het is een bijzonder gevoel om deze nieuwe uitdaging aan te gaan. En dat bij een omroep die me erg aanspreekt. Het is spannend natuurlijk, maar voelt ook al meteen heel goed. Ik kijk enorm uit naar wat komen gaat.”

Herman van der Zandt verving Matthijs van Nieuwkerk in 2022 als presentator van Top 2000 a gogo.

