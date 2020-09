Herman van Veen: ‘Als het mag zoals het nu gaat, zing ik het wel uit’

Op 14 maart vierde Herman van Veen zijn 75ste verjaardag, precies rond het tijdstip dat het coronavirus serieuze vormen aannam. Het is volgens Van Veen ‘vooral het ongewisse dat het lastig maakt’, zo vat hij het leven zes maanden later samen. ,,Het ontbreken van een duidelijk perspectief.’’



Uw nieuwe voorstelling is getiteld ‘75. Dat kun je wel zien dat is hij’. Verwijst die titel naar het kinderlijke dat nooit verloren mag gaan?

,,Ja, dat klopt wel. Tevens refereert het aan mijn opgetogen gezicht vanwege het feit dat ik er nog ben.’’



Wat wilt u vertellen op het podium?

,,Dramaturgisch functioneert het als een dagboek, in de vorm van een tijdreis. Het laveert tussen wat was, is en wellicht kan komen, met oud en nieuw werk door elkaar. Er is veel muziek uiteraard en veel om te lachen ook. Elke avond wordt een beetje anders.’’



Hoe ervaart u het ouder worden?

,,Ouder worden gaat vanzelf en het gaat ook vanzelf weer over. Je hoeft daar niet voor op een cursus. Het gebeurt je. Het is een slijtageproces. Is dat erg? Nee. Ik heb er geen haast mee, het is een kwestie van aanvaarding.’’