Herman van Veen 'geniet meer dan ooit' van het leven

VIDEO Chantal ‘vanwege lang haar’ steeds in midden Eurovisie-trio

19:50 Krijgt Edsilia Rombley een bijrol en Chantal Janzen en Jan Smit de hoofdrollen bij het Eurovisie Songfestival, zoals zojuist tijdens de loting voor de halve finales van het Eurovisie op het Rotterdamse stadhuis? Nee, zegt Janzen. De rolverdeling is volgens haar nog niet bepaald. ,,We kennen die nog niet. Eigenlijk weten we sowieso nog maar weinig.’’ Grappend: ‘wisten we maar wat’.