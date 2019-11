Herman van Veen viert 75ste verjaardag dertig keer in Carré

Máxima was weer in Utrecht: nu bij de aftrap van de Pensioen3Daagse

12:44 Koningin Máxima was vanochtend te gast bij de aftrap van de negende editie van de Pensioen3daagse, georganiseerd door het landelijk platform Wijzer in geldzaken. Tot en met donderdag zijn in het kader hiervan in het hele land activiteiten om werknemers, consumenten en deelnemers te informeren over hun pensioen.