Het adieu van Paul Simon

Netflix maakt misdaadse­rie over psycholoog Sigmund Freud

6 juli Netflix werkt aan misdaadserie waarin een jonge Sigmund Freud in de negentiende eeuw jaagt op een seriemoordenaar. De Oostenrijkse reeks draagt de naam Freud en is de tweede Duitstalige Original van Netflix na Dark. Netflix werkt voor Freud samen met de Oostenrijkse omroep ORF. Het is de eerste zogenoemde Netflix Original uit het Alpenland.