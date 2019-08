Het aspergemuseum herbergt ook champignons

Waar zijn we?

In Openluchtmuseum De Locht in Melderslo, in De Peel. Op internet trok een aspergemuseum onze aandacht en vlak daarna het champignonmuseum. Ze bleken op hetzelfde terrein te liggen, van een fraai openluchtmuseum waar het vroegere bestaan op het Noord-Limburgse platteland levend wordt gehouden.



Wat krijgen we?

Voor 8,50 per volwassen bezoeker krijg je niet alleen toegang tot de informatiecentra over de asperges en champignons, maar tot het gehele openluchtmuseum. Vanuit de smederij klinkt het geluid van ijzer op ijzer, er is een bierbrouwerij, een stroopmakerij, een boerderij uit 1320 die op het museumterrein heeft gestaan is net nagebouwd en zelfs een replica van een kapel uit de 11de eeuw, omdat ook het katholieke geloof nogal tot het Limburgse leven behoort. Maar goed, wij kwamen vooral voor de asperges en champignons en die krijgen we te zien ook. Wat valt er een hoop te vertellen over de geschiedenis en de teelt van beide witten groenten (hoewel champignons formeel schimmels zijn) en dat wordt dan ook uitgebreid gedaan in Melderslo. Tot ons bezoek aan het openluchtmuseum wisten we niet dat de champignonteelt in Nederland begon in de Zuid-Limburgse mergelgrotten (fraai nagebootst in het champignoninformatiecentrum) en evenmin dat in de pyramide van Sakkara in Egypte de eerste afbeelding van een asperge werd aangetroffen. Wandelend over het boerenerf krijg je een goed beeld van het plattelandsleven uit de afgelopen eeuwen, met één moderniseringsslag: in vrijwel elke pand is een toilet aanwezig.