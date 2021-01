Het beklemmende Pari zit vol nachtmerrieachtige beelden, maar kabbelt te veel

Married at First Sight-ex­pert Tila: ‘De alarmbel­len gaan bij ons af als de singles de match niet begrijpen’

13 januari Het lijkt zo makkelijk: twee mensen die snakken naar de liefde én aan elkaars wensen voldoen aan elkaar koppelen. Toch blijkt dat in de praktijk niet zo simpel te zijn. Married at First Sight-expert Tila Pronk weet er alles van. Hoe worden de bruidsparen met elkaar gematcht en tegen welke obstakels loopt het team aan? Pronk geeft een inkijkje in haar werkwijze. ,,Soms gebeuren er dingen die je niet kunt voorzien, dus we zijn ook realistisch wat dat betreft.”