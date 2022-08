Het duel om de kijker: 1-0 voor de mannen van Vandaag Inside

VTBL (RTL 7), 20.23 uur, anderhalf uur (zuivere spreektijd zonder reclames: 1 uur en 17 minuten)

Kijkcijfers: 72.000

Gasten: Theo Janssen, Jan Boskamp en Hedwiges Maduro

Presentator: Simon Zijlemans. Probeert Wilfred Genee nogal te imiteren. Lukt niet, ondanks Jan Boskamps identieke benadering van de presentator. Moeilijk gedoe met pen in zijn hand (lees ons recente interview met Koos Postema er maar eens op na), waarmee Zijlemans hinderlijk wijst. Dieptepunt is zijn eerste vraag aan Wolfsburg-speler Micky van de Ven, via een videoverbinding: tegen wie speelde je afgelopen weekeinde?

De kwestie Erik ten Hag: Vakkundig opgespaard tot na de twee reclameblokken, volgens de wetten van commerciële tv. De gasten zijn unaniem pro-Ten Hag. Grappig is het fragmentje van een nieuwslezer die de slappe lach krijgt bij het voorlezen van de Premier League-uitslagen. Maar is dat wel van nu?

Het cliché: ,,De bal is rond, alles kan gebeuren.’’ Fiorentina-voetballer Sofyan Amrabat, ook via een videoverbinding.

Oordeel: Je moet wel heel erg van mannen die over voetbal praten houden, om anderhalf uur VTBL uit te kunnen zitten. De wedstrijdbeelden zijn kort, de gesprekken via videoverbindingen saai, de setting statisch. Als het publiek middels stemkastjes de speler van de week mag kiezen, bellen de jaren 80: of ze hun televisieformats terug mogen. De enige spanning: durft Jan Boskamp ook zijn nieuwe buurman Theo Janssen een beuk te verkopen, zoals hij altijd bij de veel minder forse René van der Gijp deed?

Rapportcijfer: 3

Door: Jeroen Schmale