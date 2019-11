Het Egyptische meisje is net als mijn eigen dochters, alleen staat zij op het punt besneden te worden

Het was een meisje van 12 zoals je ze bij bosjes ziet. Haren keurig naar achteren, speldje erin, spijkerbroek, rode trui met pareltjes erop gestikt. Stralende glimlach. Bruine ogen die open en verwachtingsvol de wereld in blikken. Popelend om te ontdekken wat er achter de horizon ligt, te beginnen met de Eiffeltoren. Of ze nou opgroeien in Egypte of in Rotterdam, zoveel verschil is er dus niet. Ze willen allemaal de Eiffeltoren zien.



Alleen staat zij op het punt om besneden te worden. En mijn dochters niet. Dat is het nu eenmaal het wrede lot van 9 op de 10 meisjes in Egypte. ,,Geen land ter aarde waar het cijfer hoger is,’’ opende Margriet van der Linden gisteren de tweede aflevering van haar serie How to be a man (NPO 2). Ja, dan zit je als kijker meteen rechtop. Sinds de groepsverkrachtingen tijdens de demonstraties op het Tahrirplein aan het licht kwamen, wist ik wel dat seks een, op z’n zachtst gezegd, ingewikkeld onderwerp is in Egypte. Maar dat het daar zo barbaars aan toegaat, op slechts een paar uur vliegen van Nederland – ik had werkelijk geen idee.