Het gaat de goede kant op met SBS-weerman Piet Paulusma

Qmusic-dj Fien Vermeulen tijdens beving op Bali: Het hield maar niet op

17:15 Qmusic-dj Fien Vermeulen beleefde vandaag angstige momenten op het eiland Bali waar de zware aardbeving op het nabijgelegen eiland Lombok goed voelbaar was. ,,Hier was het al super heftig, hoe moet dat wel niet in Lombok zijn geweest!’’