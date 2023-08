Het gaat niet goed met vrouw Bruce Willis vanwege zijn dementie

,,Ik weet dat het lijkt alsof ik de deur uit ga en mijn beste leven leid. Maar ik moet elke dag een echt bewuste poging doen om het beste leven te leiden dat ik kan”, zegt Emma in de boodschap.

Dochters Mabel (11) en Evelyn (9) zorgen dat Emma het kan volhouden. ,,Ik doe dat voor mezelf, voor mijn twee kinderen en voor Bruce. Zij willen niet dat ik het anders zou doen”, vervolgt ze. ,,Ik wil niet dat mensen denken dat het goed met me gaat, want dat is niet zo. Het gaat niet goed met mij.”

FTD, de ziekte waar de Die Hard-ster aan lijdt, komt vaak al op relatief jonge leeftijd voor en er is geen behandeling tegen. De ziekte zorgt voor heftige veranderingen in gedrag, taalvaardigheid en motoriek. Geheugenproblemen komen vaak pas in een later stadium.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: