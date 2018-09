Het gaat weer iets beter met Ariana Grande na fatale overdosis ex-vriend

Politie teleurge­steld in Ellie Lust: 'Haar keuze om te breken'

22 september De politie in Amsterdam is teleurgesteld in haar voormalige boegbeeld Ellie Lust. De oud-woordvoerster vertrok onlangs na 31 jaar bij de organisatie, nadat ze werd gedwongen te kiezen tussen haar werk voor de tv en de politie. Ze voelde zich 'niet integer' behandeld, maar daar denkt de politie anders over.