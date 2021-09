Het gekonkel is begonnen bij Robinson: irritatie tussen Rob Geus en John de Bever

Voor De Bever was de angst om weggestemd te worden gerechtvaardigd: de oud-prof en tegenwoordig zanger was namelijk nieuw bij de groep die dit jaar een herkansing krijgt.

De Bever, in het kamp van de nieuwelingen, verloor de eerste proef en kwam samen met Eva van de Wijdeven op afvallerseiland terecht. Daar won hij de individuele proef van haar en mocht hij tot zijn verrassing aansluiten bij de oud-Robinsons. Daar was hij nieuw, maar ontpopte hij zich wel als gangmaker en smaakmaker. Rob Geus was er niet zo van gediend. ,,Wat mij irriteert is zijn houding. Je komt als nieuweling in een groep die al bijna een week samen optrekt. Als je dan mijn persoontje aanpakt: stem met z’n allen op Rob, dan gaat dat niet in je voordeel werken.”