Het genderneutrale Gouden Kalf is juist wél een goed idee: jee of nee?

Moet Elise Schaap het eerste genderneutrale Kalf winnen? Het is een van de stellingen in de opnieuw tot leven gewekte rubriek ‘Jee of Nee’. En als aanloopje naar het nieuwe 007-avontuur No Time to Die (verwacht volgende week een uitgebreide discussie): ‘James Bond mag absoluut geen vrouw worden'. In deze podcast ook een uitdaging. Kan je de nieuwe film van Alex van Warmerdam fatsoenlijk recenseren zonder de achterlijke twist weg te geven? Oordeel zelf. En wees gerust: het blijft spoilervrij.