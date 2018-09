Het Glazen Huis in vijf hoogtepunten: Nagellak met Tijn tot Living Doll door Gerard

VIDEOHet stoppen van 3FM's Het Glazen Huis is het eind van een tijdperk waarin radiogeschiedenis is geschreven. Deze site blikt terug op vijf hoogtepunten van veertien edities Het Glazen Huis. Van nagellakken met Tijn tot de geheime kerstsingle van Gary Fomdeck, alias Gerard Ekdom.

Tijn

Volledig scherm De 6-jarige Tijn word burgemeester voor een dag in het Glazen Huis. © ANP Kippa

Al was Serious Request in 2016 niet meer zo succesvol als in voorgaande jaren, het verhaal van één jongen maakte veel verschil. Heel Nederland sloot de kleine Tijn Kolsteren in het hart. Het zieke jongetje, zes jaar oud nog maar, had in mei van dat jaar te horen gekregen dat zijn hersenstamkanker ongeneeslijk was. Hij kwam op het idee om 100 euro voor de actie te verdienen door nagels te lakken.

Dj Domien Verschuuren zorgde ervoor dat Tijn, die met zijn vader naar het Glazen Huis in Breda was gekomen, door een inderhaast gemaakte opening tegen betaling nagels van omstanders kon lakken. Via social media ging het hard: zowel onbekend als bekend Nederland lakte de nagels. Van Youp van 't Hek en Rico Verhoeven tot premier Rutt en DJ Hardwell. De actie kreeg zoveel navolging dat Tijn eigenhandig ruim 2,5 miljoen euro ophaalde van de in totaal bijna 9 miljoen euro.

Tijn overleed een half jaar later, op 7 juli 2017.

Enschede 2012

Volledig scherm Bekendmaking totale opbrengst van Enschede 2012 © HansPeter van Velthoven

De editie van Het Glazen Huis in Enschede zes jaar geleden markeerde het hoogtepunt van de inzamelingsactie. Nooit eerder werden zoveel miljoenen binnengeharkt voor Het Rode Kruis, dit maal voor babysterfte. Het opgehaalde bedrag dat tijdens het slot van de actie werd bekendgemaakt, 12.251.667 euro, werd na afloop zelfs nog bijgesteld naar 13.839.731 euro.

Het was het jaar waarin er een joker uit Wie is de Mol? werd geveild, waarin Gerard Ekdom tijd afstond aan Michiel Veenstra om een uur in het Twents te presenteren (nadat er voor ruim 20.000 euro was geboden op het draaien van de plaat Op hoes op an veur Kesmis van de band ENorm) en waarin Arjen Lubach en Janine Abbring na 12 jaar weer eenmalig met hun hit Jelle optraden.

Lot en Domien

Volledig scherm De kleine Lot kwam elke dag een donatie inleveren bij Domien Verschuuren © 3FM

Elke dag stond ze er weer, Lot (5) uit Landgraaf, met een donatie in haar handjes om in te leveren bij de brievenbus Het Glazen Huis. Vanaf dag 3 had Domien Verschuuren door dat hij een wel heel bijzonder, en volhoudend, vriendinnetje had. Lot stal zijn hart en kwam tijdens de actie in Breda in 2015 elke dag bij haar vriendje kijken. Elke dag opnieuw wilde ze Dotan met Home horen.

Luisteraars bedachten een actie: ze gingen geld inzamelen voor Lot en Domien. Zo kon het meisje haar idool de laatste ochtend wakker maken met een Bambiknuffel én ruim 4600 euro.

Gerard Ekdom playbackt Living Doll

Volledig scherm Gerard Ekdom doet Living Doll © 3FM

Zeg je Glazen Huis, dan zeg je Gerard Ekdom (en vooruit, ook Giel Beelen). Met de dagen die de radiojock sleet in het huis, werd een nieuwe traditie geboren. Vanaf 2007 deed hij zo'n beetje ieder jaar wel een keer zijn weergaloze playbackact van Living Doll van Cliff Richard & The Young Ones. Maar hoe kán hij dat zo goed? In 1986 lag de kleine Gerard ziek op bed en kreeg van zijn moeder het betreffende single'tje. Dat hij dat vervolgens vervolgens grijs heeft gedraaid, heeft zijn voordelen: met het playbacken van Living Doll haalde Ekdom tienduizenden euro's op voor Serious Request.

Overigens lukte het Gerard bijna om twee keer in deze lijst te belanden. Hij fopte in 2014 zijn collega's en de luisteraars door als Gary Fomdeck de kerstkraker I'll be there this Christmas uit te brengen. Ekdom beloofde het nummer live live in het Glazen Huis te zingen als het lied in totaal 25.000 euro opbracht. Dat lukte want enkele later stond die teller op 46.839,- euro.

Een eervolle vermelding waard dus.

Springen op Hello

Volledig scherm Hello op de Markt in Eindhoven © 3FM

Duizenden mensen kwamen ieder jaar op het Glazen Huis af. In 2010, toen het circus was neergestreken op de Markt in Eindhoven, kozen dj's Gerard Ekdom, Giel Beelen en Coen Swijnenberg voor het aanstekelijke deuntje Hello van Martin Solveig als favoriete nummer. Het werd meer dan duizend keer aangevraagd (voor in totaal ruim 30.000 euro), en stak daarmee met kop en schouders boven alle andere requests uit.

Het bracht alle aanwezigen aan het springen en leidde, zo bleek achteraf, zelfs tot klachten van omwonenden. De woningen stond te trillen bij het gestamp op Hello.

