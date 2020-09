Het gloednieuwe album van Alicia Keys mist de rauwe energie

Na haar eerste twee albums, Songs in A Minor en The Diary of Alica Keys, verdween haar sprankeling ineens. Keys leverde kwaliteit, maar nooit meer magie. Een conclusie die voor haar zevende studiowerk opnieuw opgaat. ALICIA werd door de coronapandemie vier maanden uitgesteld. Keys benutte de tijd niet om iets aan het album te veranderen.



De kan een teken van zijn van zelfvertrouwen, uiteraard. Maar wie luistert naar liedjes als Truth Without Love of Underdog of 3 Hour Drive komt tot een andere conclusie: over dit album – een cocktail van lome R&B, elektro en een vleugje soul - is al te lang nagedacht. Daardoor hebben de songs aan productionele opsmuk te veel wat ze aan rauwe energie missen.



Soms heeft dat denkwerk wel resultaat: Time Machine is een opzwepende track waarop Keys met succes wegbreekt van haar vertrouwde idioom van ballads. Ook voor het zonnige Underdog geldt die conclusie. Maar het is te weinig om je opnieuw door Keys te laten betoveren.