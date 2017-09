Het goede nieuws: Dwars door de Week kan alleen maar beter

Muziek Canadese punkband onbedoeld op plaat Beyoncé

4:03 Fans die de vinylplaat van Beyoncé's album Lemonade hebben gekocht, staat mogelijk een verrassing te wachten. Op één kant van de plaat is per ongeluk muziek van de Canadese punkband ZEX terecht gekomen. Volgens de platenmaatschappij van de zangeres is er tijdens het persen van de vinylplaat iets misgegaan.