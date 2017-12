Het Huis Anubis terug op televisie

Martine Bijl: E.T. is in mijn hoofd gekropen

8:54 Martine Bijl (69) heeft voor het eerst een boekje opengedaan over de nasleep van de hersenbloeding die ze twee jaar geleden kreeg. Het is alsof er een vreemd wezentje in haar hoofd kroop, zo staat in het onder relaties verspreide boekje Rinkeldekink waaruit De Telegraaf publiceert.