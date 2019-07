Het idee dat er nog veel meer van dit soort mensen zijn, is hartverwarmend

Je zou het aan de kijkcijfers niet zeggen (1,7 miljoen!), maar ze zijn er nog. Mensen die nog nooit een aflevering van We zijn er Bijna! hebben gezien. En dus ook niet snappen wat er toch zo geweldig is aan 35 senioren – het woord bejaarden is een flagrante belediging voor deze kwieke pensionado’s – die door de camera’s van MAX worden gevolgd tijdens een vijf weken durende rondreis. Met caravans. Over de Balkan, in dit geval.