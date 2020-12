Het interessantste van Linda's Wintermaand zat buiten de uitzending

Video Rasopti­mist Tim Akkerman bereidt zich gewoon voor op zijn première: ‘Ik ben een positief mens’

11 december Ondanks de pessimistische persconferentie van premier Rutte van dinsdag is Tim Akkerman vastberaden zijn uitgestelde jubileumtour begin volgend jaar te gaan inhalen. Hij heeft ook al een premièredatum voor zijn theatershow: 20 februari in de Koninklijke Schouwburg in zijn thuisstad Den Haag. ,,We mogen toch wel hopen dat er dan weer iets publiek naar binnen mag.”